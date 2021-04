Vuole più spazio e proprio per questo non è escluso che a fine stagione chieda di andar via dall’Inter nel prossimo calciomercato estivo. Ecco i dettagli

Conte ha speso belle parole per lui al termine della gara col Sassuolo: “Ci tengo a sottolineare il suo atteggiamento. Oggi è davvero un’alternativa importante e lo si vede anche quando entra a partita in corsa”. Parliamo chiaramente di Alexis Sanchez e del ruolo, di appunto prima alternativa a Lukaku ma soprattutto a Lautaro, che allo stesso attaccante cileno va molto stretto come ha fatto ben intendere in alcune dichiarazioni e forse, in maniera criptica ma non troppo, nella storia Instagram (poi rimossa) pubblicata dopo la vittoria di mercoledì.

“In questa gara volevano scoprire se i levrieri fossero più veloci del ghepardo – ha scritto Sanchez in allegato a una immagine esplicativa – Ma il ghepardo non si è mosso ed è rimasto nello stesso posto, le persone si sono chieste cosa stesse accadendo. La risposta è che a volte cercare di dimostrare che sei il migliore è un insulto“.

Calciomercato Inter, Sanchez può chiedere la cessione

Non si può escludere che l’insoddisfazione di Sanchez, impiegato poche volte dal primo minuto (bottino di 5 gol e 7 assist), possa portare a un divorzio tra le parti nel prossimo calciomercato estivo. Potrebbe essere proprio il classe ’88, legato all’Inter da un contratto fino al giugno 2023 da ben 7 milioni di euro netti a stagione, a chiedere di andar via, cosa che avrebbe fatto già lo scorso gennaio, quando per lui si palesò la possibilità di un trasferimento alla Roma nell’ambito dello scambio con Edin Dzeko.