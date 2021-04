Dall’Inter al Milan a parametro zero: l’agente del nerazzurro ha incontrato Maldini e soci nella giornata di ieri. Stefano Pioli lo vorrebbe alle sue dipendenze

Notizia clamorosa di ‘Rai Sport’: il Milan starebbe provando ad ingaggiare un giocatore dell’Inter a parametro zero. Parliamo di Danilo D’Ambrosio, il cui agente Vincenzo Pisacane ieri ha incontrato Maldini e soci a ‘Casa Milan’ proprio per discutere di un eventuale approdo in rossonero del jolly difensivo classe ’88, appena guarito dal Coronavirus. Il 32enne campano sarebbe una esplicita richiesta di Stefano Pioli, il quale lo ha già allenato nel corso della sua breve esperienza sulla panchina nerazzurra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, clamoroso | Conte ‘minaccia’ le dimissioni

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Quattro innesti e due priorità: possibile ritorno di fiamma

Calciomercato Inter, D’Ambrosio-Milan: ecco la situazione

Per tutte le altre news di calciomercato e non sui nerazzurri CLICCA QUI.

D’Ambrosio ‘gratis’ al Milan? Difficile, per non dire impossibile: come vi abbiamo spiegato lo scorso febbraio, tra il calciatore e il club di Suning c’è un accordo di massima per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno. A meno di sorprese, dunque, il numero 33 (molto stimato da Conte) si legherà ulteriormente all’Inter nella quale è approdato nel gennaio di sette anni, per volere dell’allora allenatore interista Mazzarri.