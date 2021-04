Inter: la decisione finale sulla quarta maglia dei nerazzurri che potrebbe debuttare nel match di Serie A contro il Cagliari. I dettagli

Domenica alle 12.30 l’Inter affronterà il Cagliari in un match molto importante per i nerazzurri per continuare la volata di uno scudetto che manca da ben 11 anni. Nel confronto di ‘San Siro’ i nerazzurri avrebbero potuto far debuttare la quarta maglia nonché la prima con il nuovo logo del club in cui padroneggiano le lettere ‘I’ e ‘M’.

La nuova divisa multicolor, caratterizzata dal bianco, il giallo, il nero e l’azzurro, non verrà però indossata nella prossima partita di campionato come riportato da ‘Calcioefinanza.it’.