Inter: arrivano conferme per quanto riguarda Lautaro Martinez e la Nazionale argentina in vista delle Olimpiadi di Tokyo del 2020. I dettagli

Lautaro Martinez sempre più importante sia nell’Inter che nella Nazionale argentina. L’attaccante classe 1997, infatti, come confermato da dal ct della selezione Under 23 e Under 20, verrà incluso nella lista dei convocati in vista delle Olimpiadi di Tokyo del 2020. Le sue parole ai microfoni di ‘Tyc Sports’:

“È difficile, c’è un gruppo di ragazzi con un livello fantastico. Nella lista dei 50 giocatori ci sarà Lautaro Martinez, è un giocatore ‘in età’: devo inserire lui e gente come Juan Foyth ed Exequiel Palacios che sono già nel giro della Nazionale maggiore”.