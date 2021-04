By

Calciomercato Inter: a partire dalla prossima stagione potrebbe far ritorno in Serie A un ex calciatore nerazzurro. Scopriamo di chi si tratta

L’Inter, soprattutto prima dell’arrivo di Antonio Conte, ha venduto molti giocatori. Tra questi c’e anche Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco è approdato alla ‘Beneamata nel 2009/10, stagione dello storico Triplete, e conta soltanto tre presenze in nerazzurro: a breve potrebbe fare ritorno in Serie A al Bologna. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Arnautovic al Bologna: i dettagli

Marko Arnautovic potrebbe approdare al Bologna. Più di un’ipotesi quella che vedrebbe l’attuale centravanti dello Shanghai SIPG, con il contratto in scadenza nel 2022, fare ritorno in Italia. secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, sarebbe già stanco della sua esperienze in Cina e vorrebbe ritentare la fortuna in Serie A.

Proprio il Bologna vorrebbe dargli una chance, con i dirigenti Sabatini e Bigon che si stanno muovendo per regalare un rinforzo in attacco a Sinisa Mihajlovic. Il giocatore potrebbe venir proposto anche all’Inter che è alla ricerca di un quarto attaccante. Anche se, molto probabilmente, i nerazzurri non sono interessanti ad un acquisto del genere.