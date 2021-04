Calciomercato Inter: il Chelsea punta un attaccante di altissimo livello in forze ai nerazzurri in questo momento. Pronta offerta monstre

A segno anche nella sfida contro il Sassuolo, match di Serie A vinto dall’Inter 2-1, Romelu Lukaku è senza ombra di dubbio uno degli attaccanti più forti d’Europa al momento e, in più, anche tra i più ricercati sul mercato. Piace infatti a top club del calibro di Real Madrid e Barcellona, ma non solo. Anche Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, lo vorrebbe con sé. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, il Chelsea (ri)vuole Lukaku: pronti 100 milioni

Il Chelsea rivorrebbe a Londra Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter, che piace a Thomas Tuchel, ha tante ammiratrici in giro per l’Europa tra cui proprio i ‘Blues’ ma anche Manchester City, Real Madrid e Barcellona. Secondo ‘Fichajes’, comunque, per il club londinese il centravanti belga sarebbe il piano B in caso di mancato arrivo a Stamford Bridge di Erling Haaland.

Per il cartellino del numero 9 nerazzurro sarebbero pronti ben 100 milioni di euro. Una cifra che farebbe tentennare chiunque, anche due ossi duri come Antonio Conte, che lo ha voluto fortemente a Milano, e Giuseppe Marotta.