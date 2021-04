DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Cagliari | Segui la cronaca in tempo reale

La trentesima giornata di Serie A mette di fronte Inter e Cagliari allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter ospita il Cagliari nel lunch match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno. Da un lato i nerazzurri di Conte puntano a ritoccare il record di dieci vittorie su dieci partite dopo il giro di boa della stagione per avvicinarsi allo scudetto. Dall’altro i rossoblu di Semplici hanno bisogno di fare risultato per non rischiare di retrocedere in B. All’andata finì in 3-1 per l’Inter. Interlive.it vi offre la sfida di San Siro in tempo reale.