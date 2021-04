Icardi, che stilettata: ”Flop da 50 milioni di euro”

Per una volta, l’Inter sembra aver ‘fregato’ gli altri in ottica mercato. Almeno è quanto sostengono in Francia nei confronti di Mauro Icardi, un flop da 50 milioni di euro secondo France Football. Maurito non se la passa benissimo a Parigi e Pochettino potrebbe spingere per l’addio se dovesse arrivare Kane. Intanto si riparla di un possibile scambio con Dybala e dunque di un trasferimento alla Juventus nella prossima estate.

