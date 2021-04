Joan Jordan: il centrocampista del Siviglia piace a due club italiani

Inter, il centrocampista del Siviglia Joan Jordan è entrato nei taccuini di Paratici e Marotta e quindi questa estate ennesimo possibile derby d’Italia per cercare di prendere il giocatore che è un ottimo jolly del centrocampo

INTER JORDAN AGGIORNAMENTO/ Il centrocampista del Siviglia Joan Jordan, in questa stagione 22 presenze e una rete con la maglia della formazione spagnola, è seguito da due squadre italiane. Il calciatore, dopo aver militato dal 2012 al 2015 nella squadra B dell’Espanyol, è stato promosso in prima squadra la stagione successiva per poi andare prima al Real Valladolid, per poi essere acquistato nel 2016 dall’Eibar, che a sua lo ha ceduto nel 2019 al Siviglia. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Come caratteristiche, il giocatore è un mediano che però può essere utilizzato in tutte le zone del centrocampo e quindi sicuramente molto utile per tanti allenatori. Secondo la stampa spagnola e come ha riportato calciomercato.com, potrebbe esserci un derby d’Italia tra Inter e Juve nel prossimo mercato estivo calcistico, per provare a prendere il classe 94′.