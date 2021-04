Sanchez bocciato: Muriel il sostituto. E occhio a Dzeko

Sanchez bocciato: Muriel il sostituto. E occhio a Dzeko

Alexis Sanchez sembra essere ormai bocciato per il futuro progetto tecnico. Se il cileno aveva chiesto più spazio nell’ultimo periodo, la performance negativa contro il Cagliari potrebbe spingere la dirigenza a fare delle scelte ben precise in tal senso. A gennaio poteva essere scambiato con Dzeko e la possibilità potrebbe tornare d’attualità a giugno. Tuttavia, per avere un giocatore con caratteristiche simili, Marotta non perde di mira la possibilità di arrivare a Muriel, autore di una strepitosa stagione sino a questo momento.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio