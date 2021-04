Marini: “Difficilmente si può vedere un giocatore come Barella. Per me è tra i migliori al mondo”

Inter, l’ex centrocampista Giampiero Marini ha voluto dare il suo parere sulla stagione della squadra nerazzurra e poi un’opinione sul suo collega di reparto Nicolo Barella

INTER MARINI INTERVISTA/ L’ex centrocampista Giampiero Marini, uno scudetto e una coppa Italia con l’Inter di Eugenio Bersellini negli anni 80, è stato intervistato da Radio Marte per parlare della sua ex squadra. Queste le sue prime dichiarazioni: “L’avvio zoppicante in questa stagione dell’Inter è stato figlio delle scorie accumulate in quella precedente, finita con l’amaro epilogo della finale di Europa League persa per mano del Siviglia, a Colonia“. L’ex calciatore ha poi aggiunto: “Ha avuto un inizio anno difficoltoso perché la società non aveva smaltito la sconfitta in finale di Europa League. Si è rimessa in pista grazie a Conte e allo staff che hanno dato solidità e certezze”.

Infine, l’ex giocatore ha voluto dare la sua opinione sul suo collega di reparto Nicolo Barella e ha spiegato: “Difficilmente si può vedere uno della sua età così bravo. Per me è tra i migliori al mondo”.