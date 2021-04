Inter: Gonzalo Higuain si esprime su Lautaro Martinez uomo del futuro di nerazzurri e della nazionale che sta facendo bene quest’anno

Gonzalo Higuain, ex calciatore di Juventus e Napoli e attualmente in forze all’Inter Miami, è stato intervistato da ‘La Nacion’ dove si espresso su Lautaro Martinez spiegando che il futuro è tutto del numero 9 sudamericano e che, però, deve stare attento ai giudizi e alle critiche:

“Prima di tutto gli direi di stare tranquillo perché il cammino è ancora lungo. Per ora è molto coccolato in Nazionale, come succedeva a me fino alla finale del Mondiale brasiliano. Gli direi di stare calmo, perché adesso va tutto bene ma potrebbe venire il momento, magari in un Mondiale o in una Coppa America, in cui per sfortuna sbaglia un gol fondamentale“.