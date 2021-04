Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Sensi. Il centrocampista umbro non è tra i cosiddetti incedibili e il suo nome viene accostato a una squadra della Liga

Titolare col Cagliari dopo sei mesi, il futuro di Stefano Sensi resta un rebus. O meglio dire la sua permanenza all’Inter, visto che indiscrezioni di calciomercato danno i nerazzurri non così sicuri – a causa della sua fragilità fisica ben manifestatasi in questi due anni – di puntare ancora su di lui. Non da escludere una sua partenza, quindi, nel caso anche con la formula del prestito. Ma a dirla tutta Marotta e soci potrebbero utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a uno degli obiettivi per la prossima stagione.

Calciomercato Inter, Sensi in Spagna: annuncio del vice-presidente

Per Sensi si parla pure di un possibile trasloco in Spagna, in una tra Siviglia – col quale l’agente vanta ottimi rapporti – e Betis. A proposito di quest’ultima, al microfono di ‘Sky Sport’ il vice-presidente Jose Miguel Lopez Catalan ha svelato che “in passato siamo stati molto vicini ad acquistare sia Sensi che Locatelli“, ai tempi entrambi al Sassuolo. Nelle scorse settimane qualche fonte ispanica ha scritto che proprio il Betis potrebbe (ri)partire all’assalto del classe ’95 offrendo all’Inter uno scambio col portoghese William Carvalho.