Cauet: ”Via Vidal, prenderei Pogba o Milinkovic Savic”

A La Gazzetta dello Sport, Benoit Cauet consiglia l’Inter sulle mosse per il centrocampo: “Venderei Vidal, a 33 anni non dà più garanzie e guadagna troppo. Prenderei Milinkovic-Savic o Pogba, in questo momento sono il top anche se costano molto. Mi sarei aspettato molto dal cileno, a questo punto darei una chance a Vecino che secondo me merita di più” ha concluso.

