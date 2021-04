Concorrenza per Mandi: spunta il Barcellona

Concorrenza per Mandi: spunta il Barcellona

Secondo il ‘Mundo Deportivo’, per il difensore centrale del Betis Mandi, acquistabile a parametro zero, ci sarebbe il concreto interesse del Barcellona. L’Inter starebbe pensando anche a lui per rinforzare la difesa ma l’intromissione dei catalani potrebbe propendere per una nuova avventura in Spagna.

