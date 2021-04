Vidal: tre club interessati al cileno ma lui preferirebbe restare a Milano

Inter, il rendimento di Arturo Vidal in questa stagione non si può definire positivo e quindi a fine stagione potrebbe già lasciare Milano. Per il momento ci sono tre club che lo vorrebbero ma il cileno avrebbe in mente di rimanere fino alla scadenza del contratto l’anno prossimo

INTER VIDAL AGGIORNAMENTO/ Il centrocampista Arturo Vidal, calciatore che lo scorso anno militava nel Barcellona, è stato voluto assolutamente da Antonio Conte che già al suo primo anno in nerazzurro lo aveva vanamente richiesto a Beppe Marotta. Il giocatore però non ha avuto, finora, una stagione positiva e probabilmente nella prossima sessione estiva di mercato, potrebbe e dovrebbe lasciare già Milano. Qualche tempo fa il club milanese aveva informato il suo procuratore che poteva tranquillamente iniziare a sondare il terreno per un nuovo club interessato al suo assistito. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

In questo momento, come ha spiegato la Gazzetta dello Sport, sono tre le squadre che sarebbero ben felici di avere in rosa il giocatore: oltre al Galatasaray in Turchia di cui si sapeva già da un po’ di tempo, si sono aggiunti il Marsiglia in Francia e il Flamengo in Brasile. Secondo il quotidiano sportivo, il calciatore non sarebbe molto intenzionato a lasciare la città lombarda e quindi un’altra bella patata bollente da gestire per il buon Beppe Marotta.