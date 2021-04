Bastoni: ”Voglio vincere con l’Inter, Conte un maestro”

Bastoni: ”Voglio vincere con l’Inter, Conte un maestro”

A ‘Sportmediaset’, Alessandro Bastoni ha parlato del finale di stagione e della sua esperienza all’Inter: “Mi trovo molto bene all’Inter, stiamo lavorando per fare qualcosa di importante. Vorrei vincere qui, il mister mi ha dato una grande chance e io sto cercando di fare del mio meglio per meritarmi sempre di più la conferma. Manca poco per concludere un percorso importante e arrivare sino in fondo, il mister ci dice di continuare così ma di non dire mai la parola scudetto” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio