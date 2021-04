Calciomercato Inter: un giocatore che piace tanto ad Antonio Conte in vista della prossima stagione potrebbe approdare alla Juventus

Un giocatore che piace molto all’Inter e ad Antonio Conte è Emerson Palmieri. Il laterale mancino, attualmente in forze al Chelsea, potrebbe essere un obiettivo reale dei nerazzurri in vista della prossima stagione per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’italo-brasiliano, però, piace anche alla Juventus che potrebbe trattare uno scambio alla pari con il Chelsea con protagonista anche Aaron Ramsey. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Ramsey per Emerson: affare da (quasi) 20 milioni

Emerson Palmieri potrebbe essere il rinforzo giusto per l’Inter del prossimo anno sulla fascia sinistra, considerando anche il quasi certo addio di Ashley Young a fine stagione. Il giocatore del Chelsea e della Nazionale italiana piace molto non soltanto alla società ma anche ad Antonio Conte con l’Inter che in quel ruolo, oltre all’adattato Ivan Perisic, vorrebbe uno specialista.

Attenzione alla Juventus, però, che pur di avere il giocatore classe 1994 potrebbe approcciare con il Chelsea uno scambio alla pari tra il deludente Aaron Ramsey e proprio Emerson Palmieri, dato che anche i bianconeri sono alla ricerca di un laterale mancino in vista della prossima stagione. L’affare potrebbe chiudersi sui 18 milioni di euro.