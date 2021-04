Inter: i nerazzurri leader non solo in Serie A ma anche negli Esports dove figurano come la prima squadra italiana per reputazione e non solo

Inter prima squadra italiana. Lo rivela uno studio condotto dall’Osservatorio Italiano Esports e KP16, pubblicato dall’Esports Reputation Report. I nerazzurri figurano come primo club italiano in quanto a reputazione negli Esports.

E’ stato misurato il numero di conversazioni per tutti i soggetti appartenenti al mondo virtuale. La ‘Beneamata’ risulta essere il club che ha generato più conversazioni positive tra gennaio e marzo 2021, davanti a Milan, Juventus, Roma e Lazio.