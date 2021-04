Vidal al passo d’addio: Marsiglia e Flamengo in pole

Vidal al passo d’addio: Marsiglia e Flamengo in pole

Secondo ‘Tuttosport’, Vidal sarebbe ad un passo dall’addio dopo una sola stagione in nerazzurro. Anche Conte si sarebbe ormai rassegnato viste le continue difficoltà del giocatore. In pole ci sarebbero Flamengo e Marsiglia che avrebbero già contattato l’agente. Per lui sarebbe pronto lo stesso ingaggio che percepisce in nerazzurro, ossia da 6 milioni a stagione.

