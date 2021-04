Ambrosini: “Credo che i nerazzurri pensino a portare a casa il risultato non a numeri o record”

Napoli-Inter, l’ex centrocampista Massimo Ambrosini ha voluto dare il suo parere sulla sfida di domani sera allo stadio Diego Armando Maradona tra la formazione di Rino Gattuso e quella di Antonio Conte. Inoltre ha dato un’opinione anche sul calciatore dell’Udinese De Paul

NAPOLI-INTER AMBROSINI/ L’ex centrocampista Massimo Ambrosini ora commentatore per Sky Sport, ha voluto dare il suo parere sulla sfida di domani sera allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Inter. Queste le sue dichiarazioni dagli studi dell’emittente satellitare: “Il Napoli è una squadra che gioca con molta testa, per cui penso che l’Inter dovrà cambiare il proprio canovaccio tattico mostrato nelle ultime gare. Mettendomi nei panni della squadra di Conte, quando vedi vicino il traguardo non vedi l’ora di tagliarlo. Non penso, comunque, che i nerazzurri pensino a record o a numeri, ma a portare a casa il risultato“. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

L’ex giocatore ha poi voluto dare il suo parere sul centrocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul oggi autore di una doppietta che ha regalato la vittoria in trasferta della sua squadra contro il Crotone, rovinata però dall’espulsione. Queste le sue parole: “Un giocatore come lui potrebbe giocare anche all‘Inter, visto che si è dato tanto a livello quantitativo e in un centrocampo come quello di Antonio Conte, così come nella Juventus“.