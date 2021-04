Esperienza e qualità per la mediana: spunta Strootman del Genoa

Esperienza e qualità per Conte per l’anno prossimo: l’Inter ripensa a Strootman per rinforzare il centro sinistra del centrocampo. L’olandese ex Roma potrebbe tornare utile come vice Eriksen seppur abbia caratteristiche differenti dal danese. L’esperto mancino, quest’anno al Genoa e protagonista di un buon campionato, potrebbe finire a Milano per rinforzare il reparto di Conte, pronto a consegnarli un ruolo importante per rendersi utile in campionato e in Europa.

