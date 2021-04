Young: in caso di ritorno in Premier League un club inglese pronto a fare una proposta al calciatore

Inter, il calciatore Ashley Young qualora, come è probabile, non venisse confermato in nerazzurro potrebbe tornare in Inghilterra. In caso di ritorno in Premier League che sembra assai probabile il Watford pronto a riportarlo in Inghilterra

Il calciatore Ashley Young 36 anni a luglio, probabilmente non verrà confermato in nerazzurro. Il giocatore quindi, nonostante due stagioni a Milano non propriamente positive, anche se finora ha già raggiunto la ragguardevole cifra di 55 presenze tra campionato e coppe, oltre a sette assist tutti nella massima competizione italiana, difficilmente terminerà la sua carriera e qualcuno disposto a puntare ancora su di lui sembra che ci sia.

Come ha spiegato il Daily Mail, il Watford, squadra che milita nella Championship inglese, sarebbe pronta a fare un’offerta al calciatore. L’ex squadra di Elton John e adesso in mano alla famiglia Pozzo, oltre all’Udinese in Italia e al Granada in Spagna, in questo momento è seconda nel corrispondente campionato di serie B inglese, con 6 punti di vantaggio sullo Swansea terzo e, in caso di promozione, proveranno a convincere il calciatore a tornare a Londra.