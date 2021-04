Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano ancora una volta su Sergio Aguero. Accostato anche ai nerazzurri, l’attaccante argentino appare destinato al Barcellona

Qualche settimana fa il Manchester City ha ufficializzato l’addio a Sergio Aguero. Al campione argentino non verrà in sostanza rinnovato il contratto in scadenza a giugno. Da un bel po’ il nome del classe ’88, il miglior marcatore straniero della Premier League, viene accostato anche all’Inter così come alla Juventus, tuttavia le recenti nonché ultimissime indiscrezioni di calciomercato lo danno diretto in Spagna dove da giovane indossò già la magla dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Inter, Aguero al Barcellona: firma a breve

Aguero è quindi a un passo dal ritorno nella Liga. Il club che si sta accaparrando il suo cartellino è il Barcellona. Stando a ‘LaPorteriabtv’, emittente vicina al Barça, i blaugrana stanno definendo il suo ingaggio coi legali dello stesso ‘Kun’. Pronta la bozza di contratto con la firma delle parti attesa a stretto giro di posta.