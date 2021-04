Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Romelu Lukaku. Possibile investimento shock dalla Premier per il bomber nerazzurro

Tutti pazzi per Lukaku. Il gigante belga continua ad essere un nome spendibile per quanto riguarda il mercato in uscita e secondo ‘Sky Sport’ starebbe per arrivare un’offerta folle: il City sarebbe pronto a spendere circa 100 milioni per convincere giocatore e Inter a dire si. Guardiola vorrebbe un centravanti di peso dopo l’addio di Aguero e Lukaku sarebbe il primo nome sulla lista.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter, obiettivo vice Lukaku: doppia ‘offerta’ a costo zero

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, maxi investimento per Lukaku: i dettagli

I ‘Citizens’ potrebbero offrirgli lo stesso stipendio di Sterling, circa 15,6 milioni di sterline pari a 18 milioni di euro, che è il secondo più pagato della rosa dopo l’inarrivabile De Bruyne fresco di rinnovo. A Lukaku, invece, almeno un quadriennale, quindi circa 72 milioni complessivi che – aggiunti ai 100 per cartellino – significherebbe un investimento complessivo da 172 milioni di euro, tasse escluse.