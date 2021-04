L’attaccante della Primavera dell’Inter, Martin Satriano sta attirando l’attenzione di diverse big europee. Possibile sacricio: le cifre

Mentre l’Inter dei grandi guidata da Antonio Conte prosegue la sua marcia verso il titolo, la selezione Primavera continua a sfornare talenti molto interessanti in ottica futura. Il settore giovanile dei nerazzurri ha sempre dato alla luce con ottima cadenza calciatori futuribili che poi tra Milano e altrove hanno trovato buone fortune. L’ultimo esempio arriva da Martin Satriano, attaccante uruguaiano andato in rete per 8 volte in questa stagione tra coppa e campionato di categoria, attirando su di se l’attenzione di diversi top club del vecchio continente. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Quattro innesti e due priorità: possibile ritorno di fiamma

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato: riscatto in bilico, entra in scena l’Inter | I dettagli

Calciomercato Inter, tutti pazzi per Satriano: sacrificio per il bilancio

Nei giorni scorsi il ‘Daily Mail’ ha sottolineato come dalla Premier si siano già fatte vive anche Manchester City e Chelsea per arrivare a Satriano, oltre all’Arsenal, ultima in ordine cronologico ad essersi iscritta alla corsa per l’attaccante di proprietà dell’Inter. Il classe 2001 di Montevideo ha inoltre mercato anche in altri paesi, con gli occhi puntati in sordina di società come Paris Saint Germain e Lipsia, molto attente ai giovani in giro per l’Europa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter: Vidal deve andarsene | Ecco tutti i motivi

L’Inter dal canto suo non vuole privarsi del talento uruguagio, ma esigenze di bilancio e volontà giocatore, il quale sogna la Premier, potrebbero indurre i nerazzurri a chiudere l’operazione. La richiesta si assesta sui 5/7 milioni di euro.