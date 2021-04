Non solo l’Inter su Florenzi: ci prova anche il Milan

Non solo l’Inter su Florenzi: ci prova anche il Milan

Dopo l’Inter, anche il Milan sembra orientato a fare un’offerta per Florenzi. Alcune voci scommettono sul ritorno alla Roma del giocatore poiché il Psg non sembra intenzionato a riscattarlo. L’avventura giallorossa di Florenzi sembra ormai archiviata a causa dei dissidi con Fonseca, per cui si cerca una nuova sistemazione: i rossoneri vogliono provare a strapparlo a Conte che l’ha richiesto espressamente per la prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio