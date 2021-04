Paolillo: ”Scudetto all’Inter e salvezza allo Spezia”

A ‘Tuttosport’, il doppio ex Paolillo ha parlato di Spezia-Inter: ”L’avventura con lo Spezia nacque grazie a Moratti che mi convinse ad assumere la presidenza. Oggi mi piace il gioco proposto da Italiano, è una buona squadra e al suo primo anno in A ha fatto davvero molto bene. L’Inter è una corazzata, Conte una garanzia e la dirigenza una delle migliori in assoluto. Mi auguro arrivo lo scudetto ai nerazzurri e la salvezza per lo Spezia” ha concluso.

