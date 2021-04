Calciomercato Inter: dopo due anni dall’addio ai nerazzurri Luciano Spalletti potrebbe tornare molto presto ad allenare in Serie A

L’Inter, che staserà alle ore 20.45 affronterà lo Spezia in Liguria, in un match valevole per la 32° giornata del campionato di Serie A, si avvicina sempre di più al tanto agognato scudetto che manca ormai da 11 anni grazie ad Antonio Conte e alla sua squadra. Il progetto di Suning, però, è partito da Luciano Spalletti quasi due anni fa. Lo stesso tecnico toscano, potrebbe tornare presto ad allenare in Serie A. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Spalletti al Napoli: lui il favorito per il dopo Gattuso

Luciano Spalletti potrebbe presto tornare ad allenare in Serie A. Il tecnico toscano, che nella sua ultima esperienza aveva guidato l’Inter per ben due volte all’accesso in Champions League, secondo il ‘Corriere dello Sport’ potrebbe succedere a Gennaro Gattuso in vista della prossima stagione.

Gli altri nomi nella lista del presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis sono Massimiliano Allegri e Ivan Juric, quest’ultimo attualmente sulla panchina del Verona. Una cosa, ad ogni modo, è certa: Gattuso non guiderà più gli azzurri tra un mese.