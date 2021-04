DIRETTA Serie A, Spezia-Inter | Segui la cronaca LIVE

La trentaduesima giornata di Serie A mette di fronte Spezia e Inter allo stadio Picco. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter è di scena sul campo dello Spezia in una gara per la 32esima giornata del campionato di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno. Da una parte i nerazzurri di Conte vogliono tornare al successo dopo il pareggio di Napoli per evitare di rimettere in discussione la conquista dello scudetto. Dall’altra i bianconeri di Italiano hanno bisogno di un risultato positivo per restare a debita distanza dalla zona retrocessione. All’andata finì 2-1 per l’Inter. Interlive.it vi offre la sfida del Picco o in tempo reale.