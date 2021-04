By

Inter: il talento del Verona Salcedo che ha ritrovato il gol si esprime sulla sempre più vicina sfida di campionato con i nerazzurri

Eddie Salcedo, che nell’ultimo match di campionato contro la Fiorentina ha ritrovato il gol, anche se non è bastato per evitare la sconfitta del ‘suo’ Verona, sul sito del club si esprime sul match contro l’Inter che andrà in scena tra meno di una settimana:

“Il mio gol? Faraoni è stato lucido in occasione della rete ed è riuscito a servirmi uno splendido assist: peccato che questa rete non abbia portato i tre punti alla squadra. Ci riproveremo sicuramente contro l’Inter per la vittoria“.