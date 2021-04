Non solo Aguero: torna in auge anche Cavani a costo zero

Non solo Aguero: torna in auge anche Cavani a costo zero

Non solo Aguero per l’Inter del futuro ma anche Cavani. L’uruguaiano del Manchester United sembra orientato a lasciare a fine stagione a costo zero nonostante vanti un’opzione per un altro anno di contratto. L’ex Napoli e Palermo potrebbe tornare d’attualità visto il suo status di parametro zero ma solo se si decurterà lo stipendio: l’Inter potrebbe offrire 7,5 mln più ricchi bonus per convincerlo a restare con una durata triennale.

