Dimarco e Salcedo: il procuratore dei due giocatori si è incontrato con il direttore sportivo dell’Hellas

Inter, il dirigente di Eddie Salcedo e Federico Dimarco, Beppe Riso, si è incontrato con il direttore sportivo del Verona Tony D’Amico per definire il futuro dei due calciatori in attesa che le due società si incontrino a loro volta per la decisione definitiva

INTER DIMARCO-SALCEDO AGGIORNAMENTO/ Domenica pomeriggio alle ore 15 in uno stadio Meazza di Milano per l’ennesima volta desolatamente vuoto scenderanno in campo Inter e Verona per la sfida valida per la 33esima giornata del campionato di serie A. Nella formazione scaligera militano due calciatori in prestito con diritto di riscatto dall’Inter: Federico Dimanrco ed Eddie Salcedo. Il direttore sportivo scaligero Tony D’Amico sta iniziando a pensare alla rosa della squadra per la prossima stagione e come ha raccontato ‘L’Arena’ nella giornata di ieri, avrebbe incontrato l’agente dei due calciatori Beppe Riso.

I due dirigenti hanno cominciato a pianificare il futuro dei due giocatori anche se bisognerà tener conto anche delle intenzioni della squadra nerazzurra, che ha in mano il cartellino dei due giocatori e con la quale la società veneta dovrà incontrarsi per definire la situazione di entrambi.