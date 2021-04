Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il nome di Luciano Spalletti. L’ex tecnico potrebbe ripartire dal Napoli e puntare a un ‘pallino’ di Conte

A fine stagione il Napoli e Gattuso si diranno addio pure in caso di qualificazione alla prossima Champions. Il rapporto tra il tecnico calabrese, peraltro in scadenza a giugno, e il patron De Laurentiis si è rotto da tempo e per questo è ad oggi impensabile pensare a una riappacificazione. Non a caso si parla da mesi ormai del possibile nuovo allenatore di Insigne e compagni, con il nome di Spalletti tornato prepotentemente alla ribalta negli ultimissimi giorni. Il 62enne di Certaldo piace molto al numero uno del club partenopeo e lo stesso considera la piazza e la rosa del Napoli ideale per ripartire dopo due anni di stop.

Calciomercato Inter, Spalletti al Napoli col ‘pupillo’ di Conte

Spalletti vedrà interrompere il suo ‘legame’ con l’Inter, da oltre 4 milioni di euro netti a stagione, a giugno 2021, quindi fra soli due mesi. Proprio sui nerazzurri, su Marotta che l’ha cacciato e su Conte che ha preso il suo posto, potrebbe vendicarsi facendo comprare al Napoli – bisognosa di un rinforzo di spessore sull’out mancino – quell’Emerson Palmieri che lui ha valorizzato ai massimi livelli durante la sua seconda avventura alla guida della Roma. Come noto l’italo-brasiliano in uscita dal Chelsea, che lo valuta sui 12-15 milioni di euro, è in cima alla lista dell’attuale allenatore interista per rinforzare la fascia sinistra.