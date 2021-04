Le ultime di calciomercato Inter si soffermano sulle dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte in merito alla sua permanenza in nerazzurro anche l’anno prossimo

Scudetto e addio all’Inter. E’ questo lo scenario che non bisogna escludere parlando di Conte. Soprattutto in relazione alle sue dichiarazioni rilasciate ieri notte in conferenza stampa dopo il pareggio con lo Spezia. Il secondo consecutivo in campionato dopo quello col Napoli e la striscia di undici vittorie consecutive, un risultato che comunque consente a Lukaku e compagni di allungare a +10 sul Milan, ko in casa col Sassuolo, e quindi di compiere un altro passo importante verso il tricolore che manca da ben undici anni.

LEGGI ANCHE >>> Spezia-Inter, Conte: “Ecco perché è finita in pareggio”. Poi ‘attacca’ la UEFA

LEGGI ANCHE >>> Superlega, Marotta: “Sottovalutata voce dei tifosi. Sulle dimissioni da consigliere Lega…”

Calciomercato Inter, futuro in nerazzurro: Conte ‘spaventa’

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Interpellato a proposito della sua permanenza all’Inter anche l’anno prossimo, ricordiamo che il suo contratto scade a giugno 2022, Conte ha gettato ombre ‘chiamando’ Zhang e quindi Suning a fare chiarezza circa il futuro anzitutto del club: “Se mi vedo qui a lungo? Come sto dicendo da tanto tempo, noi dobbiamo lavorare e guardare al presente, possiamo incidere solo su quello. Sappiamo benissimo le vicissitudini di quest’anno in società, i problemi e tutte le situazioni che sono cambiate. Inevitabile che poi alla fine della stagione si dovrà fare chiarezza, penso che i tifosi lo meritino“, ha concluso il tecnico che in conclusione rimanda ogni decisione sul restare o meno all’Inter al termine di quest’annata.