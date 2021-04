L’Inter ha ancora da risolvere la questione legata al rinnovo di Marcelo Brozovic, in scadenza 2022 e molto apprezzato soprattutto in Premier

La stagione attuale ha capovolto totalmente il destino di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato dopo tanti anni all'Inter sembrava destino all'addio la scorsa estate, per incompatibilità con le idee tattiche di Antonio Conte. Il tecnico salentino è stato però bravo ad attenderlo e rilanciarlo al centro della propria mediana, facendolo diventare vertice basso del reparto a tre completato poi da Barella e successivamente Eriksen, con i quali si è creata una buona alchimia. Al termine dell'attuale stagione la dirigenza dell'Inter dovrà quindi scendere in campo per risolvere la possibile grana legata ad un futuro lontano da Milano.

Calciomercato Inter, soldi e scambio per Brozovic: sirene inglesi

Il contratto di Brozovic scade nel giugno 2022 e senza rinnovo non è escluso l’addio. Il croato inoltre piace sempre in Premier League, dove continua ad avere tanto mercato soprattutto dalle parti di Manchester. Lo United di Solskjaer potrebbe dunque tornare alla carica in estate vista la necessità di aggiungere qualità alla mediana dei ‘Red Devils’.

La compagine inglese, approfittando delle difficoltà sul prolungamento contrattuale, potrebbe mettere sul piatto uno scambio che comprenda 25 milioni di euro più il cartellino di Eric Bailly, per il quale la stessa Inter ha mostra interesse facendo un sondaggio.