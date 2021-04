Handanovic preoccupa: Musso o Gollini per la prossima stagione

Handanovic preoccupa: Musso o Gollini per la prossima stagione

Le ultime due prestazioni di Samir Handanovic preoccupano e non poco l’Inter in vista del futuro. Persi 4 punti che potevano essere fondamentali per la vittoria anticipata dello scudetto, lo sloveno potrebbe andare via a fine stagione. L’Inter cerca un immediato sostituto individuati in Musso o Gollini: i due estremi difensori rispettivamente di Udinese e Atalanta costano circa 20 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio