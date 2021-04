Inter-Verona: mancherà all’appello un protagonista alla sfida del ‘Meazza’ tra nerazzurri e veneti. Il motivo dell’assenza pesante

Inter–Verona, in programma domenica alle ore 15 allo stadio ‘San Siro’, sarà una delle sfide più calde della 33° giornata di Serie A. Tra le file del club veneto, però, mancherà all’appello un grande protagonista che in questa stagione, con la squadra allenata da Ivan Juric, sta facendo molto bene: Miguel Veloso.

Il capitano dell’Hellas, che ha già saltato le ultime due partite di campionato, verrà operato al collo e proprio per questo non sarà disponibile per il match contro i nerazzurri. Tegola importante per il Verona, che dovrà fare a meno del proprio leader in una sfida così importante.