Da Lukaku a Salcedo, ecco le probabili formazioni del match Inter-Verona valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie A

Inter–Verona andrà in scena domani alle 15 allo stadio ‘San Siro’ di Milano. La squadra di Antonio Conte, a cui bastano otto punti in 6 partite per laurearsi Campione d’Italia, metterà in campo la miglior formazione possibile. Verrà riproposto Ivan Perisic dal 1′ a sinistra, mentre in mezzo Christian Eriksen è in ballottaggio con Stefano Sensi (Gagliardini più defilato). Davanti il dubbio è tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Nessuna incertezza invece sull’insostituibile Romelu Lukaku. La squadra allenata da Ivan Juric, per difendersi dal secondo miglior attacco della Serie A, dovrebbe puntare tutto su Dawidowicz e Dimarco, che verranno affiancati da uno tra Magnani e Gunter. Assenze pesanti a centrocampo, non ci saranno Sturaro e Veloso: al loro posto Tameze e Ilic, confermati Faraoni e Lazovic sulle fasce. Barak e Zaccagni, a meno di sorprese, appoggeranno l’unica punta Kevin Lasagna. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Probabili formazioni Inter-Verona

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Lautaro, Lukaku. All.: Antonio Conte.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, addio Young | Trovato il sostituto ideale a sinistra

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Di Marco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All.: Ivan Juric.

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo