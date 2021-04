Calciomercato Inter: i nerazzurri in vista dell’estate puntano un rinforzo a sinistra adeguato. Torna di moda un volto ‘noto’ per la fascia

L’Inter, in vista dell’estate, punta a rinforzarsi adeguatamente. Nonostante la crisi economico-societaria del club, infatti, il tecnico Antonio Conte vuole comunque certezze per il futuro dei nerazzurri. Una di queste sarebbe quella di rinforzare la rosa sferrando un colpo sulla fascia sinistra, con Ashley Young in uscita dalla ‘Beneamata’: torna in voga il nome di Nicolas Tagliafico. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, colpaccio in Serie A | Sensi nell’affare

Calciomercato Inter, Tagliafico al posto di Young: l’affare ‘perfetto’

L’Inter punta Nicolas Tagliafico per la fascia sinistra in vista della prossima stagione. Ashley Young, al quale non verrà rinnovato il contratto dopo una stagione non brillantissima, farà molto probabilmente ritorno in Inghilterra al Watford. Con il suo addio, i nerazzurri puntano il giocatore dell’Ajax.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, assurdità dalla Spagna | Scambio con Vidal: torna il grande ex

Il talento sudamericano, con il passaporto comunitario, è proprio il giocatore che vuole Conte: duttile, adattabile anche in difesa e, soprattutto, conosce bene il ruolo e ha esperienza in europa. E’ anche titolare in una nazionale importante come quella dell’Argentina. Il suo valore è di circa 15 milioni di euro, l’ingaggio assolutamente alla portata dei nerazzurri. A queste condizioni, la trattativa è tutto tranne che impossibile.