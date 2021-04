Il Barcellona vende Pjanic: può diventare la prima scelta di Conte

Il Barcellona vende Pjanic: può diventare la prima scelta di Conte

Il Barcellona deve fare cassa per rientrare dalle enormi perdite registrate nell’ultimo bilancio societario. Con il ritorno di Laporta, i blaugrana potrebbero vivere un primo periodo di assestamento per ripresentarsi entro i prossimi 5 anni con una squadra completamente rinnovata per riaprire un nuovo ciclo vincente. Per cercare di non perdere l’occasione di essere competitivo sul mercato, il Barcellona deve vendere qualche pezzo importante come Neto, Junior Firpo, Umtiti, Coutinho e soprattutto Pjanic, giocatore che potrebbe diventare la prima scelta di Conte per il centrocampo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio