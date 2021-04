L’Inter non molla: Aguero prima scelta per l’attacco

L’Inter non molla: Aguero prima scelta per l’attacco

Secondo ‘Tuttosport’, l’Inter non molla la pista Aguero. L’attaccante argentino è fortemente conteso anche dalla Juventus ma il Barcellona resta la squadra in pole per aggiudicarselo. Andrà via a zero dal Manchester City e chiunque riuscirà a prenderlo farà un affare clamoroso.

