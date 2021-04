La corsa all’erede di Handanovic continua con il ritorno in auge di un profilo interessante come Onana. Possibile affare low cost

L’ultima sfida di campionato contro il Napoli ha fatto registrare un piccolo ‘infortunio’ per Samir Handanovic, protagonista di un autogol molto sfortunato in combo con de Vrij. Un passo falso nella buona stagione dell’estremo difensore sloveno, che dal canto suo va comunque verso i 37 anni il prossimo luglio, motivo per cui Marotta e soci sono da tempo alla ricerca di un portiere per il futuro. Tanti i candidati osservati negli ultimi mesi, soprattutto in Serie A: da Cragno a Musso, passando per lo stesso Meret del Napoli. Tuttavia non va esclusa una suggestiva pista estera. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Onana nel mirino per il dopo Handanovic: la situazione

Nonostante la grande affidabilità di Handanovic, l’Inter ha bisogno di un portiere che ne raccolga la pesante eredità. In questo senso potrebbe prendere piede anche l’ipotesi Andrè Onana, camerunense dell’Ajax, come rivelato da Interlive.it un profilo gradito ai dirigenti interisti. Il classe 1996 dei Lancieri potrebbe essere un’ipotesi intrigante perché ci sarebbe la possibilità di acquistarlo a zero, visto che l’Ajax ha interrotto le trattative per rinnovo.

In scadenza nel 2022, Onana è squalificato per doping fino a febbraio proprio del 2022. L’agente Albert Botines a ‘De Telegraaf’ aveva inoltre sottolineato: “Siamo pronti a parlarne di nuovo. Se ciò non accade, vedremo valuteremo il dove e il quando del futuro di André”. Senza rinnovo dunque il futuro di Onana potrebbe essere altrove: Inter alla finestra.