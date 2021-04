Indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Spagna parlano di accordo raggiunto tra l’Inter e l’ex Serie A. I nerazzurri sconfiggerebbero così la concorrenza della Juve

Una delle due priorità dell’Inter nel prossimo calciomercato estivo sarà l’acquisto di un laterale sinistro considerato l’addio di Young. Antonio Conte vuole uno ‘specialista’ del ruolo, con Emerson Palmieri sempre in cima alle sue preferenze. Il tecnico interista lo ha già allenato al Chelsea e proprio dai ‘Blues’ l’ex Roma è in uscita visto che non rientra nei piani presenti e futuri del tedesco Tuchel. A proposito dell’italo-brasiliano, dalla Spagna giunge una clamorosa indiscrezione. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, svolta per Emerson Palmieri: le ultime

Su Emerson Palmieri c’è da tempo anche la Juventus, ma a quanto pare l’Inter ha effettuato l’accelerata decisiva. Stando a ‘todofichajes.com’ il club di viale della Liberazione ha infatti trovato un accordo con il classe ’94 sulla base di un contratto di quattro stagioni. Il portale iberico non dà dettagli per quanto riguarda l’ingaggio, l’attuale in quel di Londra raggiunge i 3,9 milioni di sterline, ovvero circa 4,5 milioni di euro netti.