DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Verona | Segui la cronaca in tempo reale

La trentetreesima giornata di Serie A mette di fronte Inter e Verona allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter riceve il Verona in una gara valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno. Reduci da due pareggi esterni, i nerazzurri di Conte vanno a caccia di una vittoria chi li avvicinerebbe ulteriormente allo scudetto. Ma i gialloblu di Juric sono intenzionati ad ottenere un risultato di prestigio per interrompere la striscia di tre sconfitte di fila. All’andata finì in 2-1 per l’Inter. Interlive.it vi offre la sfida di San Siro in tempo reale.