Inter-Verona, Marelli: “Non è sbagliato annullare la rete di Faraoni secondo me”

Inter-Verona, l’ex arbitro Luca Marelli mette d’accordo tutti decretando che il gol segnato da Faraoni non è stato sbagliato annullarlo visto che si nota come impedisca ad Handanovic la presa sul pallone

INTER-VERONA 1-0 MARELLI GOL ANNULLATO/ Ci sono stati pareri discordanti sul gol annullato all’Hellas Verona per fallo di Faraoni su Handanovic. Per diramare la matassa e tranquillizzare gli animi durante la trasmissione ‘Tutti Convocati’ è intervenuto l’ex arbitro Luca Marelli. Queste le parole dell’ex direttore di gara in merito all’episodio: “Dobbiamo togliere la leggenda che il portiere non possa essere toccato in area. C’è un contatto sul braccio sinistro di Faraoni, che impedisce l’intervento al numero uno interista. Non è sbagliato annullare la rete secondo me”. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

In ogni caso, nelle ultime partita l’estremo difensore nerazzurro è apparso stranamente poco sicuro e ha commesso degli errori che da lui i tifosi dell’Inter, non si aspetterebbero di vedere.