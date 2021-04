Le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro Marotta prima della sfida Inter-Verona valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie A

Beppe Marotta è intervenuto a ‘Dazn’ prima di Inter-Verona. Ecco le parole dell’Ad nerazzurro: “Lettera Dal Pino? Non sappiamo e non abbiamo ricevuto nulla, per cui non sappiamo il contenuto – ha esordito Marotta – Di sicuro siamo in un momento tragico del calcio, i litigi celano quello che è il vero grande problema: la sostenibilità. Il modello attuale non funziona. Per cui auspico che invece di stare a litigare si possa parlare di nuovi format per migliorare il calcio”. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter, obiettivo vice Lukaku: doppia ‘offerta’ a costo zero

Inter-Verona, Marotta: “Scudetto? Tutto dipende da noi. Conte ha ragione, servirà chiarezza sui programmi futuri”

SCUDETTO – “Mi unisco a quello che ha detto Conte, tanti di questi ragazzi non hanno mai sostenuto questa pressione e per questo bisogna avere forza e determinazione per reggerla. Ora tutto dipende da noi”.

CHIAREZZA – “Condivido due concetti di Conte: massima concentrazione in questo finale di campionato, chiarezza dalla società alla fine di questa stagione. A tempo debito è giusto che ci si ritrovi e che la proprietà esponga i programmi futuri”.