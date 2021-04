Inter-Verona, Skriniar: “Sono orgoglioso di questa squadra, sia dentro che fuori dal campo”

By

Inter-Verona, il difensore Milan Skriniar ha dato il suo parere sulla partita vinta dalla squadra di Antonio Conte sul Verona per 1-0. Il calciatore ha rimarcato come la squadra sia unita e coesa verso l’obiettivo e sta lavorando per migliorare ancora di più

INTER-VERONA 1-0 SKRINIAR INTERVISTA/ Con gran fatica l’Inter batte 1-0 al Meazza l’Hellas Verona e si avvicina ancora di più allo scudetto. Il difensore Milan Skriniar, è stato intervistato al termine della partita da InterTv ed ha esordito così: “Oggi era importante vincere. Non abbiamo giocato benissimo ma era importante prendere i tre punti, quindi siamo contenti“. Gli hanno fatto notare, come si veda che il gruppo è unito soprattutto nelle esultanze e lui ha confermato: “Sì, anche chi gioca meno quando entra fa bene e fa sempre il tifo per la squadra. Sono orgoglioso di questa squadra, sia dentro che fuori dal campo. Siamo molto uniti e dobbiamo continuare così”.

