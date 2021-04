In casa Inter crescono le quotazioni di Silvestri per il dopo Handanovic, proprio ieri col Verona protagonista nuovamente in negativo. Idea scambio due per uno

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato sono in grande crescita le quotazioni di Marco Silvestri per quanto riguarda l’eredità di Samir Handanovic, ieri ancora protagonista in negativo con la ‘frittata’ allo scadere che per fortuna dell’Inter non ha portato al pareggio. L’arbitro Abisso ha giudicato falloso il contatto tra lo sloveno e l’ex nerazzurro Faraoni. Autore di una grande prova, invece, il numero uno degli scaligeri, da qualche mese passato alla scuderia capitanata da un certo Mino Raiola.

Calciomercato Inter, obiettivo Silvestri: scambio ‘due per uno’

Trent’anni compiuti lo scorso 2 marzo e autore quest’anno di una stagione eccellente, Silvestri starebbe scalando le gerarchie visto che per Musso, il preferito, l’Udinese continua a chiedere non meno di 30 milioni di euro. Meret del Napoli non costerebbe meno, mentre come vi abbiamo svelato non stuzzica più di tanto Cragno del Cagliari per via della sua altezza. Per Silvestri, alto un metro e novantuno, Inter e Verona potrebbero trovare un accordo sulla base di uno scambio. Meglio dire di un maxi scambio, visto che secondo ‘L’Arena’ in terra scaligera approderebbero due nerazzurri: Andrea Pinamonti, assistito pure lui da Mino Raiola, ecco spiegato perché l’operazione avrebbe come ‘regista’ il potente agente; e Radu, il secondo di Handanovic sul quale Conte ha dimostrato di non credere.