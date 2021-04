Raiola porta Mkhitaryan: l’Inter prepara il grande colpo

Raiola porta l’armeno Mkhitaryan all’Inter. Durante i contatti per discutere della situazione di De Vrij, l’Inter ha sondato la situazione del trequartista che potrebbe diventare l’uomo in più di Conte per la prossima stagione. Contratto in scadenza a giugno, arriverebbe a costo zero, un colpo ad effetto che permetterebbe al tecnico di avere un elemento fondamentale soprattutto in Europa.